На протестах в Беларуси сегодня задержали уже более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время воскресных акций протеста в Беларуси задержали уже более 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".
В списке задержанных - уже 120 имен, большинство - в Минске.
В частности, как указано, задержаны трое журналистов газеты "Новы час". Также известный скульптор Геннадий Лойко среди задержанных на митинге в Минске, сообщают правозащитники.
Напомним, воскресные акции протеста в Беларуси традиционны. 1 ноября "Марш против террора" в Минске должен был пройти к мемориалу Куропаты, где находятся захоронения расстрелянных в годы советского террора.
В белорусской столице Минске сразу после начала движения "Марша против террора" начались задержания силовиками и разгон протестующих.
Также в Минске сообщали о проблемах с мобильным интернетом, на данный момент их уже нет.
TUT.BY указывает, что в Минске люди расходятся от "Экспобела", и большинство сегодня не смогли попасть в Куропаты, к месту памяти массовых жертв репрессий.