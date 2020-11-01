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На протестах в Беларуси сегодня задержали уже более 100 человек

На протестах в Беларуси сегодня задержали уже более 100 человек

Киев  •  УНН

 • 14308 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время воскресных акций протеста в Беларуси задержали уже более 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".

В списке задержанных - уже 120 имен, большинство - в Минске.

В частности, как указано, задержаны трое журналистов газеты "Новы час". Также известный скульптор Геннадий Лойко среди задержанных на митинге в Минске, сообщают правозащитники.

Напомним, воскресные акции протеста в Беларуси традиционны. 1 ноября "Марш против террора" в Минске должен был пройти к мемориалу Куропаты, где находятся захоронения расстрелянных в годы советского террора.

В белорусской столице Минске сразу после начала движения "Марша против террора" начались задержания силовиками и разгон протестующих.

Также в Минске сообщали о проблемах с мобильным интернетом, на данный момент их уже нет.

TUT.BY указывает, что в Минске люди расходятся от "Экспобела", и большинство сегодня не смогли попасть в Куропаты, к месту памяти массовых жертв репрессий.

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