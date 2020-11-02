У Білорусі після протестів відкрили кримінальну справу проти понад 230 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Білорусі після недільних акцій протесту порушили кримінальну справу проти понад 230 осіб. Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету Білорусі, передає УНН.
“Первомайським (м. Мінська) районним відділом Слідчого комітету порушено кримінальну справу за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок, і активної участі в них за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 1 листопада в Мінську “пройшли несанкціоновані масові заходи, в ході яких затримано кілька сотень громадян, які грубо порушили громадський порядок”.
“Їхні дії були пов’язані з явною непокорою вимогам представників влади і призвели до порушення роботи транспорту і організацій. Також пошкоджені об’єкти міської інфраструктури і автомобіль органів внутрішніх справ. Підозрюваним у скоєнні вищевказаного злочину визнана 231 людина. Вони допитані про обставини скоєння протиправних дій”, — заявили в СК Білорусі.
Як повідомляв УНН, під час недільного “Маршу проти терору” в Білорусі затримали 310 осіб, більшість з них — в Мінську. Серед затриманих колишній юрист Адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцкій і член Координаційної ради опозиції Денис Гота.