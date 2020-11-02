У Білорусі після протестів відкрили кримінальну справу проти понад 230 осіб

“Первомайським (м. Мінська) районним відділом Слідчого комітету порушено кримінальну справу за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок, і активної участі в них за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 1 листопада в Мінську “пройшли несанкціоновані масові заходи, в ході яких затримано кілька сотень громадян, які грубо порушили громадський порядок”.

“Їхні дії були пов’язані з явною непокорою вимогам представників влади і призвели до порушення роботи транспорту і організацій. Також пошкоджені об’єкти міської інфраструктури і автомобіль органів внутрішніх справ. Підозрюваним у скоєнні вищевказаного злочину визнана 231 людина. Вони допитані про обставини скоєння протиправних дій”, — заявили в СК Білорусі.

Як повідомляв УНН, під час недільного “Маршу проти терору” в Білорусі затримали 310 осіб, більшість з них — в Мінську. Серед затриманих колишній юрист Адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцкій і член Координаційної ради опозиції Денис Гота.