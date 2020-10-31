Лукашенко пригрозил протестующим усилением силовых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, пригрозил протестующим в Беларуси усилением силовых действий, поскольку, по его словам, властям "отступать некуда". Соответствующее заявление белорусский правитель сделал на представлении коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба, передает УНН.
“Если кто прикоснется к военнослужащему ... он должен уйти оттуда как минимум без рук”, — сказал он. По словам Лукашенко, “с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем”. “Мы отступать не собираемся”, — подчеркнул он.
Александр Лукашенко также заявил, что не собирается бежать из Беларуси под давлением оппозиции. “Если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил. Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул”, — цитирует его агентство БелТА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация в Беларуси: Лукашенко заявил, что его помощниками в областях будут только военные
В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовке и добивается отставки Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведения новых выборов.
Особенно массовые манифестации проходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят около ста тысяч человек.
Ранее в украинском МИДе назвали условия для встречи с белорусской оппозицией.