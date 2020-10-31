Лукашенко пригрозив протестуючим посиленням силових дій

“Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця ... він повинен піти звідти як мінімум без рук”, — сказав він. За словами Лукашенка, “з сьогоднішнього дня, особливо в квартирах громадян, куди вони ховаються, ми в полон нікого не беремо”. “Ми відступати не збираємося”, — підкреслив він.

Олександр Лукашенко також заявив, що не збирається тікати з Білорусі під тиском опозиції. “Якщо хтось думає, що я зараз зібрався і згвинтив. Слухайте, були ситуації, може бути, коли хтось і тремтів. Але ось генерали сидять, які постійно зі мною стикалися, бачили, що у мене навіть волосся не здригнулось”, — цитує його агентство БелТА.

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У Білорусі вже третій місяць тривають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Згідно з офіційними даними, перемогу здобув Олександр Лукашенко, правлячий в Білорусі з 1994 року. Опозиція, однак, не визнає цих результатів, звинувачує владу в підтасовуванні і домагається відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів.

Особливо масові маніфестації відбуваються по неділях, коли тільки на вулиці Мінська виходять близько ста тисяч чоловік.

Раніше в українському МЗС назвали умови для зустрічі з білоруською опозицією.