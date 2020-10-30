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Ситуація у Білорусі: Лукашенко заявив, що його помічниками в областях будуть тільки військові

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Помічниками президента Білорусі, інспекторами по регіонах республіки, будуть ставати тільки люди з військовим минулим, “заради підтримки порядку в країні”. Про це в п’ятницю заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з колективом міністерства внутрішніх справ, пише УНН з посиланням на місцеве агентство БелТА.

“Ви можете запитати: чому військові? На цьому не зупиниться така робота. Ми підбираємо і на інші області військових людей. Нам не тільки треба стабілізувати обстановку в країні, — ми її стабілізуємо, це не проблема, просто треба це робити красиво і терпляче. Мені дуже важливо, щоб помічники президента, вони ж інспектори, забезпечили порядок і дисципліну в Білорусі. Без неї ніяк”, — сказав він.

Лукашенко звернув увагу на доводи про те, що таким чином він висловив недовіру тим, кого направив працювати в регіони. “Тут деякі вже пописують, що президент комусь не довіряє. Повірте мені, ви мене знаєте не один рік. Не довіряю я тільки зрадникам. З усіма, з ким можна працювати, я готовий працювати. Переконувати, якщо хочете, по-чоловічому переламувати, ставити на нормальні рейки, — заявив Лукашенко. — У мене ніколи не було ніякої „фанабэрыстасцi“ (зверхності, зарозумілості — ред.). Я знаю, що я сам був не подарунком для багатьох в житті”.

Саме тому, за словами Лукашенка, Караєв і Барсуков направляються на “важливі ділянки роботи в країні”. “У їх числі і Валерій Павлович (Вакульчік). Я йому вдячний. Він, загалом-то, міг сказати: „Знаєш, я вже відслужив своє вірою і правдою, піду на відпочинок“. Ні. „Я поїду на свою батьківщину і буду її захищати, поки живий!“ — це дійсно гідно офіцера і генерала”, — додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко прокоментував протести в Польщі і заявив, Дуда “сфальсифікував перемогу на виборах”.

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