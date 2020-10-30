Ситуация в Беларуси: Лукашенко заявил, что его помощниками в областях будут только военные

“Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране, — мы ее стабилизируем, это не проблема, просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспекторы, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак”, — сказал он.

Лукашенко обратил внимание на доводы о том, что таким образом он выразил недоверие тем, кого направил работать в регионы. “Тут некоторые уже пописывают, что президент кому-то не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяю я только предателям. Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите, по-мужски переламывать, ставить на нормальные рельсы, — заявил Лукашенко. — У меня никогда не было никакой „фанабэрыстасцi“ (надменности, высокомерия — ред.). Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни”.

Именно поэтому, по словам Лукашенко, Караев и Барсуков направляются на “важные участки работы в стране”. “В их числе и Валерий Павлович (Вакульчик). Я ему благодарен. Он, в общем-то, мог сказать: „Знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых“. Нет. „Я поеду на свою родину и буду ее защищать, пока жив!“ — это действительно достойно офицера и генерала”, — добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко прокомментировал протесты в Польше и заявил, Дуда “сфальсифицировал победу на выборах”.