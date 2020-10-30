В МЗС назвали умови для зустрічі з білоруською опозицією

“Україна веде постійний діалог з білоруським народом. Тільки не обмінюється словами підтримки, а ухвалює рішення на підтримку білоруського народу, це теж діалог”, — сказав Кулеба.

За його словами, МЗС готові вести діалог з лідерами білоруської опозиції.

“Але як міністр закордонних справ, перш ніж вступити у цей діалог я маю чітко переконатися, якою буде позиція цих людей стосовно України, стосовно російської агресії, стосовно незаконної окупації Криму в разі, якщо вони прийдуть до влади, й зокрема за нашого сприяння”, — зауважив Кулеба.

Кулеба наголосив, що Україна в жодному разі не хоче та не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

“Але ми чітко хочемо розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою. Після цього я готовий зустрічатися, а поки те, що вони озвучують, воно дуже таке — ні про що”, — додав він.

Раніше в інтерв’ю УНН Кулеба вже казав, що хоче почути позицію білоруської опозиції щодо України та російської агресії.

Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що планує візит в Україну після місцевих виборів, які пройдуть у нашій країні 25 жовтня. Раніше щодо позиції по Криму Тіхановська заявляла, що тимчасово окупований півострів “відійшов іншій державі” з порушенням міжнародних законів.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна не визнає таємної інавгурації Олександра Лукашенка як президента Білорусі.