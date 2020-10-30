В МИД назвали условия для встречи с белорусской оппозицией

“Украина ведет постоянный диалог с белорусским народом. Только не обменивается словами поддержки, а принимает решение в поддержку белорусского народа, это тоже диалог”, — сказал Кулеба.

По его словам, МИД готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции.

“Но как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог я четко убедиться, какой будет позиция этих людей по отношению к Украине, относительно российской агрессии в отношении незаконной оккупации Крыма в случае, если они придут к власти, и в частности при нашем содействии”, — сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Украина ни в коем случае не хочет и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

“Но мы четко хотим понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью. После этого я готов встречаться, а пока то, что они озвучивают, оно очень такое — ни о чем”, — добавил он.

Ранее в интервью УНН Кулеба уже говорил, что хочет услышать позицию белорусской оппозиции по Украине и российской агрессии.

Как сообщалось, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что планирует визит в Украину после местных выборов, которые пройдут в нашей стране 25 октября. Ранее о позиции по Крыму Тихановская заявляла, что временно оккупированный полуостров “отошел другому государству” с нарушением международных законов.

Напомним, Кулеба заявил, что Украина не признает тайной инаугурации Александра Лукашенко как президента Беларуси.