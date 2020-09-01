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Тіхановська уточнила свою позицію щодо окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що анексований Росією Крим "відійшов іншій державі" з порушенням міжнародних законів. Про це вона сказала в інтерв'ю LRT, передає УНН.

Тіхановська уточнила свою позицію щодо окупованого Криму

"Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі в супереч цим законам. Але знову ж таки у нас завдання стоїть - розібратися з ситуацією в Білорусі, те, що хвилює наш народ, це нові, чесні вибори", - сказала Тіхановська.

За її словами, ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання.

"(Тому – ред.) ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднало нас", - додала вона.

Нагадаємо, Тіхановська заявила, що вона як жінка проти війни і переживає, що Україна була втягнена у війну. Врешті-решт вона відповіла наступним чином: “Юридично Крим український, а фактично — російський”.

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