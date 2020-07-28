Вибори у Білорусі: основна суперниця Лукашенко поділилася зі ЗМІ думками про приналежність Криму

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19 березня, 18:42 • 77833 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 122540 перегляди

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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 124354 перегляди

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КИЇВ. 28 липня. УНН. 9 серпня пройдуть вибори білоруського президента. Кампанію називають найбруднішою в історії країни: двох потенційних кандидатів — Віктора Бабарико та Сергія Тіхановського — заарештували; ще один, Валерій Цепкало, вимушено виїхав до Росії. Опозиціонери об’єдналися навколо Світлани Тіхановької, яка вирішила брати участь у виборах замість чоловіка, напередодні вона поділилася думкою про приналежність окупованої Москвою української АР Крим, передає УНН з посиланням на білоруське Euroradio.

Кандидатка в президенти Світлана Тіхановська в ефірі Єврорадіо відповіла на питання “Чий Крим?”.

Тіхановська заявила, що вона як жінка проти війни і переживає, що Україна була втягнена у війну. Врешті-решт вона відповіла наступним чином: “Юридично Крим український, а фактично — російський”.

Інтерв’ю Світлани Тіхановської білоруському Euroradio:

Додамо, що раніше Світлана Тіхановська погодилася відповісти тільки на деякі питання видання Meduza — і тільки в письмовому вигляді. Серед них була і згадка про ситуацію навколо окупації Російською Федерацією української АР Крим навесні 2014 року. На питання журналістки видання Світлани Рейтер “Як ви для себе вирішили питання Криму та Донбасу?” — вона відповіла:

“Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше що я не політик, своєю головною метою я бачу об’єднання всіх сил для вирішення головного завдання — зміни влади і проведення чесних виборів. Ось на них вже зможуть висуватися політики, у яких будуть чітко визначені погляди, програми. І на чесних, вільних, абсолютно прозорих виборах білоруси зможуть вибрати собі нового керівника країни. Що стосується Донбасу, то там йде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни”.

Зазначимо, що чинний глава Білорусі Олександр Лукашенко за останні кілька років відзначився одіозними заявами щодо Криму: наприклад заявивши, що “питання Криму закрите” або про те, що територія півострова була передана Україні в 1954 році “помилково”.

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