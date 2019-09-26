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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Лукашенко про повернення окупованого Криму Україні: мені здається ні, це питання закрите

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи поверне Росія Україні Крим, заявив, що не вважає це за можливе в доступному для огляду майбутньому, передає кореспондент білоруського агентства БелТА, пише УНН.

Лукашенко про повернення окупованого Криму Україні: мені здається ні, це питання закрите

На пряме запитання журналістки глава Білорусі відповів: “Мені здається, ні. Це питання закрите раз і назавжди”.

Варто нагадати, що президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер підтвердив готовність своєї країни взяти участь у врегулюванні на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.

“Ми будемо вести себе на кордоні так, як домовляться дві країни — Україна та Росія”, — уточнив він. В інтерв’ю він додав, що: “Ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, якщо буде згода двох сторін. Хоч для мене це велика проблема — вплутуватися військами в конфлікт”.

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