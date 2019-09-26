Лукашенко про повернення окупованого Криму Україні: мені здається ні, це питання закрите
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи поверне Росія Україні Крим, заявив, що не вважає це за можливе в доступному для огляду майбутньому, передає кореспондент білоруського агентства БелТА, пише УНН.
На пряме запитання журналістки глава Білорусі відповів: “Мені здається, ні. Це питання закрите раз і назавжди”.
Варто нагадати, що президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер підтвердив готовність своєї країни взяти участь у врегулюванні на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.
“Ми будемо вести себе на кордоні так, як домовляться дві країни — Україна та Росія”, — уточнив він. В інтерв’ю він додав, що: “Ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, якщо буде згода двох сторін. Хоч для мене це велика проблема — вплутуватися військами в конфлікт”.