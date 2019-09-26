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Лукашенко: Білорусь готова направити миротворців на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер підтвердив готовність своєї країни взяти участь у врегулюванні на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС, яке цитує його слова.

Лукашенко: Білорусь готова направити миротворців на Донбас

“Ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, якщо буде згода двох сторін, — сказав він в інтерв’ю ЗМІ. — Хоч для мене це велика проблема — вплутуватися військами в конфлікт”.

“Ми будемо вести себе на кордоні так, як домовляться дві країни — Україна та Росія”, — уточнив він.

Лукашенко також нагадав, що він часто дорікав колишнього президента України Петра Порошенка в тому, що в країні йде війна, а той нічого не робить. “Війна йде на твоїй землі, ти повинен вирішувати цю проблему”, — процитував він сам себе.

“Ситуація зараз змінилася, — продовжив Лукашенко. — І я не відчуваю вже нюансів в цій ситуації, особливо після президентських виборів. Ну, я думаю, у мене буде можливість на цю тему поговорити з ним (Президентом України Володимиром Зеленським). Але ви повинно знати: ми не будемо напрошуватися в миротворці, ми не будемо напрошуватися в посередники. Якщо це потрібно буде, то ми готові зіграти певну роль. Але такі пропозиції... відкидалися”.

Як писав УНН, США могли б сприяти врегулюванню конфлікту в Україні. Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 17 вересня в Мінську на зустрічі з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлі.

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