Лукашенко: переконаний, що без США неможливо врегулювати конфлікт в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. США могли б сприяти врегулюванню конфлікту в Україні. Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні в Мінську на зустрічі з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлі, передає кореспондент білоруського агентства БелТА, пише УНН.
“США могли б сприяти врегулюванню цього конфлікту”, — підкреслив глава держави.
“Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогоднішній день, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде”, — зазначив Олександр Лукашенко.
Він додав, що це азбука дипломатії: якщо не виходить щось у переговірників, то треба включати нові сили. “Нові ідеї повинні з’явитися”, — вважає білоруський лідер.
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