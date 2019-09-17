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Лукашенко: переконаний, що без США неможливо врегулювати конфлікт в Україні

Лукашенко: переконаний, що без США неможливо врегулювати конфлікт в Україні

Київ • УНН

 • 11884 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. США могли б сприяти врегулюванню конфлікту в Україні. Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні в Мінську на зустрічі з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлі, передає кореспондент білоруського агентства БелТА, пише УНН.

“США могли б сприяти врегулюванню цього конфлікту”, — підкреслив глава держави.

“Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогоднішній день, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде”, — зазначив Олександр Лукашенко.

Він додав, що це азбука дипломатії: якщо не виходить щось у переговірників, то треба включати нові сили. “Нові ідеї повинні з’явитися”, — вважає білоруський лідер.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися деталі програми інтеграції між Росією та Білоруссю.

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