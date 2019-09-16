ЗМІ дізналися деталі програми інтеграції між Росією та Білоруссю

Програма передбачає часткове об’єднання економічних систем Росії і Білорусі з 2021 року. Головний пункт в ній — розробка єдиного Податкового кодексу Росії і Білорусі. Також передбачається об’єднати митну та енергетичну політику. В останньому випадку мова йде про створення єдиного для двох країн регулятора ринків газу, нафти, нафтопродуктів та електроенергії.

Міністерства економіки Росії і Білорусі мають намір створити єдині норми регулювання для промислової та антимонопольної політики, агроринків, транспорту і зв’язку. Планується ввести загальний доступ до держзакупівель і єдину систему обліку власності. Також обіцяна уніфікація господарського законодавства (“Коммерсант” передбачає, що мова йде про об’єднання Цивільних кодексів двох країн).

У програмі йдеться, що з 2021 року центробанки Росії і Білорусі повинні працювати за загальними принципами банківського і фінансового нагляду (при цьому, як зазначає “Коммерсант”, загальний емісійний центр і єдина валюта в документі не згадується). Також країни домовилися про єдині правила дотримання “спеціальних економічних заходів”. Судячи з усього, мова йде про російські контрсанкції, в порушенні яких підозрювали Білорусь.

Крім того, країни планують з червня 2020 року скасувати роумінг, а з січня 2022 — вести “узгоджену політику” на ринку праці та у сфері соцзахисту. Зокрема, мова йде про “зближення рівня” соцгарантій.

У програмі не порушені наступні сфери: оборона, держбезпека, суд, охорона правопорядку, освіту, охорону здоров’я, наука, а також внутрішній устрій виконавчої влади в Росії і Білорусі.

“Коммерсант” називає програму інтеграції “досить радикальним проектом”: закладена в ній ступінь інтеграції вище, ніж в Євросоюзі; в ряді питань вона аналогічна конфедеративним і навіть федеративним державам. При цьому інтеграція навряд чи буде рівноправною: економіка Росії в 29 разів більше, а її регулювання розвинене краще, тому Білорусь, швидше за все, просто прийме російські норми. При цьому “Коммерсант” пише, що програма не дозволяє говорити про фактичне об’єднання двох країн — в ній йдеться лише про економічну інтеграцію.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін посилює тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб змусити його погодитися на більш глибоку інтеграцію з Росією в обмін на подальшу допомогу, писало Bloomberg у власному матеріалі.