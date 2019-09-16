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СМИ узнали детали программы интеграции между Россией и Беларусью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Издание “Коммерсант” впервые раскрыло детали программы экономической интеграции России и Беларуси. Премьер-министры двух стран согласовали ее 6 сентября, но официально она пока не публиковалась. Подлинность документа, с которым ознакомился “Коммерсант”, подтвердил источник в российском правительстве, передает УНН.

Программа предполагает частичное объединение экономических систем России и Белоруссии с 2021 года. Главный пункт в ней — разработка единого Налогового кодекса России и Беларуси. Также предполагается объединить таможенную и энергетическую политику. В последнем случае речь идет о создании единого для двух стран регулятора рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Министерства экономики России и Беларуси намерены создать единые нормы регулирования для промышленной и антимонопольной политики, агрорынков, транспорта и связи. Планируется ввести общий доступ к госзакупкам и единую систему учета собственности. Также обещана унификация хозяйственного законодательства (“Коммерсант” предполагает, что речь идет про объединение Гражданских кодексов двух стран).

В программе говорится, что с 2021 года центробанки России и Беларуси должны работать по общим принципам банковского и финансового надзора (при этом, как отмечает “Коммерсант”, общий эмиссионный центр и единая валюта в документе не упоминается). Также страны договорились о единых правилах соблюдения “специальных экономических мер”. По всей видимости, речь идет о российских контрсанкциях, в нарушении которых подозревали Беларуси.

Кроме того, страны планируют с июня 2020 года отменить роуминг, а с января 2022-го — вести “согласованную политику” на рынке труда и в сфере соцзащиты. В частности, речь идет о “сближении уровня” соцгарантий.

В программе не затронуты следующие сферы: оборона, госбезопасность, суд, охрана правопорядка, образование, здравоохранение, наука, а также внутреннее устройство исполнительной власти в России и Беларуси.

“Коммерсант” называет программу интеграции “довольно радикальным проектом”: заложенная в ней степень интеграции выше, чем в Евросоюзе; в ряде вопросов она аналогична конфедеративным и даже федеративным государствам. При этом интеграция едва ли будет равноправной: экономика России в 29 раз больше, а ее регулирование развито лучше, поэтому Беларусь, скорее всего, просто примет российские нормы. При этом “Коммерсант” пишет, что программа не позволяет говорить о фактическом объединении двух стран — в ней идет речь только об экономической интеграции.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин усиливает давление на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы заставить его согласиться на более глубокую интеграцию с Россией в обмен на дальнейшую помощь, писало Bloomberg в собственном материале.

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