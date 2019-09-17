Лукашенко: убежден, что без США невозможно урегулировать конфликт в Украине

“США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта”, — подчеркнул глава государства.

“Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится”, — отметил Александр Лукашенко.

Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. “Новые идеи должны появиться”, — считает белорусский лидер.

Как сообщал УНН, СМИ узнали детали программы интеграции между Россией и Беларусью.