Лукашенко: убежден, что без США невозможно урегулировать конфликт в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, передает корреспондент белорусского агентства БелТА, пишет УНН.
“США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта”, — подчеркнул глава государства.
“Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится”, — отметил Александр Лукашенко.
Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. “Новые идеи должны появиться”, — считает белорусский лидер.
Как сообщал УНН, СМИ узнали детали программы интеграции между Россией и Беларусью.