Лукашенко: Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда беларусского миротворческого контингента, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС, которое цитирует его слова.
“Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, — сказал он в интервью СМИ. — Хоть для меня это большая проблема — ввязываться войсками в конфликт”.
“Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия”, — уточнил он.
Лукашенко также напомнил, что он часто упрекал прежнего президента Украины Петра Порошенко в том, что в стране идет война, а тот ничего не делает. “Война идет на твоей земле, ты должен решать эту проблему”, — процитировал он сам себя.
“Ситуация сейчас изменилась, — продолжил Лукашенко. — И я не чувствую уже нюансов в этой ситуации, особенно после президентских выборов. Ну, я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним (Президентом Украины Владимиром Зеленским). Но вы должно знать: мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения... отвергались”.
Как писал УНН, США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 сентября в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейли.