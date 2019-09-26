Лукашенко: Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс

“Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, — сказал он в интервью СМИ. — Хоть для меня это большая проблема — ввязываться войсками в конфликт”.

“Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия”, — уточнил он.

Лукашенко также напомнил, что он часто упрекал прежнего президента Украины Петра Порошенко в том, что в стране идет война, а тот ничего не делает. “Война идет на твоей земле, ты должен решать эту проблему”, — процитировал он сам себя.

“Ситуация сейчас изменилась, — продолжил Лукашенко. — И я не чувствую уже нюансов в этой ситуации, особенно после президентских выборов. Ну, я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним (Президентом Украины Владимиром Зеленским). Но вы должно знать: мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения... отвергались”.

Как писал УНН, США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 сентября в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейли.