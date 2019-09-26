Лукашенко о возвращении оккупированного Крыма Украине: мне кажется нет, этот вопрос закрыт

На прямой вопрос журналистки глава Беларуси ответил: “Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда”.

Стоит напомнить, что президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда беларусского миротворческого контингента.

“Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия”, — уточнил он. В интервью он добавил, что: “Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон. Хотя для меня это большая проблема — ввязываться войсками в конфликт”.