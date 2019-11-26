"Неправильно зробили": Лукашенко вважає, що передача Криму Україні була помилковою

За переконанням білоруського гаранта, Калінінградська область Росії є "зоною відповідальності" Мінська, а не Москви. Попри це, Лукашенко вважає, що в даному випадку доцільно порівнювати можливу в минулому передачу Калінінградської області Білорусі з передачею Криму в Україні у 1954 році.

"Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (Путіну - ред.) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія. Путін каже: "Я не проти". А в цьому велика історія. Ще в радянські часи, коли була єдина країна, багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область Білорусі. Тоді було все одно. Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України - виявилося, що "неправильно" зробили. Проте, таких розмов було багато, і фактично ми в Білорусі були з багатьох питань відповідальні за Калінінградську область, тому що були найближчими", - сказав Олександр Лукашенко.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко сказав, в якому випадку Білорусь не підпише документи щодо інтеграції з РФ.