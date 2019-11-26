"Неправильно сделали": Лукашенко считает, что передача Крыма Украине была ошибочной

По убеждению белорусского гаранта, Калининградская область России является "зоной ответственности" Минска, а не Москвы. Несмотря на это, Лукашенко считает, что в данном случае целесообразно сравнивать возможную в прошлом передачу Калининградской области Беларуси с передачей Крыма в Украине в 1954 году.



"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину - ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против". А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали. Тем не менее, таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко сказал, в каком случае Беларусь не подпишет документы по интеграции с РФ.