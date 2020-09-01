Тихановская уточнила свою позицию относительно оккупированного Крыма

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству вопреки этим законам. Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы", - сказала Тихановская.

По ее словам, ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос.

"(Поэтому - ред.) мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", - добавила она.

Напомним, Тихановская заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украина была втянута в войну. В конце концов она ответила так: "Юридически Крым украинский, а фактически - российский".



