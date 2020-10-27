Беларусь: Лукашенко видит признаки терроризма в действиях протестующих

“Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами”, — сказал Лукашенко.

“Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это — действия организованных преступных групп с признаками терроризма”, — считает Лукашенко.

Он напомнил про ранее сделанное им заявление, что власть “должна работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам, преимущественно или практически только в Минске”. “И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли”, — считает он. Как считает Лукашенко, “когда переступается красная линия, власть должна реагировать”.

Он также выразил мнение, что “организаторы протестов в Беларуси за методичкой цветных революций уже прошли 7-8 этапов”. “Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны прекратить”, — заявил Лукашенко.

“Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вузов”, — сказал Лукашенко во вторник. “То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые безобразно ведут себя в вузах”, — заявил он.

Он также обратился к родителям школьников и студентов с призывом “убрать своих детей с улицы”, чтобы “потом не было больно”. “А с другими мы будем разбираться по всей строгости закона”, — предупредил Лукашенко.

25 октября истек срок “народного ультиматума”, который оппозиция выдвинула Лукашенко. В этот день протестующие раз вышли на улицы страны. По данным оппозиции, в Минске на акции протеста собрались “более 100 тыс. участников”. В МВД страны сообщили о задержании на акциях 25 октября 520-ти человек.

На следующий день после завершения срока “народного ультиматума” в Беларуси началась общенациональная забастовка .

В нем приняли участие рабочие нескольких заводов и студенты университетов, ряд магазинов также были закрыты по разным причинам. 27 октября за участие в акциях задержали 581 человека, сообщило МВД страны, из них четыреста восемьдесят шестой Минске. Задерживали протестующих также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве.