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Беларусь: Лукашенко видит признаки терроризма в действиях протестующих

Беларусь: Лукашенко видит признаки терроризма в действиях протестующих

Киев  •  УНН

 • 13565 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами со стороны участников акций протеста, заявил во вторник, 27 октября, правитель республики Александр Лукашенко. Об этом пишет госагентство Беларуси БелТА, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами”, — сказал Лукашенко.

“Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это — действия организованных преступных групп с признаками терроризма”, — считает Лукашенко.

Он напомнил про ранее сделанное им заявление, что власть “должна работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам, преимущественно или практически только в Минске”. “И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли”, — считает он. Как считает Лукашенко, “когда переступается красная линия, власть должна реагировать”.

Он также выразил мнение, что “организаторы протестов в Беларуси за методичкой цветных революций уже прошли 7-8 этапов”. “Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны прекратить”, — заявил Лукашенко.

“Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вузов”, — сказал Лукашенко во вторник. “То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые безобразно ведут себя в вузах”, — заявил он.

Он также обратился к родителям школьников и студентов с призывом “убрать своих детей с улицы”, чтобы “потом не было больно”. “А с другими мы будем разбираться по всей строгости закона”, — предупредил Лукашенко.

25 октября истек срок “народного ультиматума”, который оппозиция выдвинула Лукашенко. В этот день протестующие раз вышли на улицы страны. По данным оппозиции, в Минске на акции протеста собрались “более 100 тыс. участников”. В МВД страны сообщили о задержании на акциях 25 октября 520-ти человек.

На следующий день после завершения срока “народного ультиматума” в Беларуси началась общенациональная забастовка .

В нем приняли участие рабочие нескольких заводов и студенты университетов, ряд магазинов также были закрыты по разным причинам. 27 октября за участие в акциях задержали 581 человека, сообщило МВД страны, из них четыреста восемьдесят шестой Минске. Задерживали протестующих также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве.

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