Білорусь: Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників

“Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами”, — сказав Лукашенко.

“Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок? Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це — дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму”, — вважає Лукашенко.

Він нагадав про раніше зроблену ним заяву, що влада “повинна працювати акуратно, попри те, що гострий період, протестуни ці бовтаються вулицями, переважно або практично тільки в Мінську”. “І я тоді говорив, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли”, — вважає він. Як вважає Лукашенко ,"коли переступається червона лінія, влада повинна реагувати“.

Він також висловив думку, що “організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій вже пройшли 7-8 етапів”. “Залишилося зовсім небагато. Наступний етап — радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямками. Ми це повинні припинити”, — заявив Лукашенко.

“Студенти: прийшли вчитися — вчіться. Хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого — на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони повинні бути відраховані з вузу”, — сказав Лукашенко у вівторок. “Те ж саме викладачі, їх теж одиниці, які бридко поводяться у вузах”, — заявив він.

Він також звернувся до батьків школярів і студентів з закликом “прибрати своїх дітей з вулиці”, щоб “потім не було боляче”. “А з іншими ми будемо розбиратися з усією суворістю закону”, — попередив Лукашенко.

25 жовтня збіг термін “народного ультиматуму”, який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися “понад 100 тисяч учасників”. В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

Наступного дня після завершення терміну “народного ультиматуму” в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 — у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді, Могильові.