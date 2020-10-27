Білорусь: Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників

ukru
14:10 • 41677 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 100500 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 109041 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 111325 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 142295 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123743 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123895 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123489 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107325 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113744 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 67035 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 77856 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 100371 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 96846 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 58345 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 48543 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 58318 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 55930 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 142295 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 111278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 38235 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 48737 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105331 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123882 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123426 перегляди
Актуальне
Білорусь: Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників

Білорусь: Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників

Київ • УНН

 • 13569 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Білорусь починає стикатися з терористичними загрозами з боку учасників акцій протесту, заявив у вівторок, 27 жовтня, правитель республіки Олександр Лукашенко. Про це пише держагентство Білорусі БелТА, передає УНН із посиланням на DW.

“Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами”, — сказав Лукашенко.

“Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок? Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це — дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму”, — вважає Лукашенко.

Він нагадав про раніше зроблену ним заяву, що влада “повинна працювати акуратно, попри те, що гострий період, протестуни ці бовтаються вулицями, переважно або практично тільки в Мінську”. “І я тоді говорив, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли”, — вважає він. Як вважає Лукашенко ,"коли переступається червона лінія, влада повинна реагувати“.

Він також висловив думку, що “організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій вже пройшли 7-8 етапів”. “Залишилося зовсім небагато. Наступний етап — радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямками. Ми це повинні припинити”, — заявив Лукашенко.

“Студенти: прийшли вчитися — вчіться. Хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого — на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони повинні бути відраховані з вузу”, — сказав Лукашенко у вівторок. “Те ж саме викладачі, їх теж одиниці, які бридко поводяться у вузах”, — заявив він.

Він також звернувся до батьків школярів і студентів з закликом “прибрати своїх дітей з вулиці”, щоб “потім не було боляче”. “А з іншими ми будемо розбиратися з усією суворістю закону”, — попередив Лукашенко.

25 жовтня збіг термін “народного ультиматуму”, який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися “понад 100 тисяч учасників”. В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

Наступного дня після завершення терміну “народного ультиматуму” в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 — у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді, Могильові.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92