В ООН призвали власти Беларуси отказаться от преследования правозащитников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В контексте массовых протестов, которые проходят в Беларуси с августа этого года, эксперты ООН призвали власти страны отказаться от преследования женщин-правозащитниц и осудили введение Минском уголовной ответственности за правозащитную деятельность. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
“В Беларуси, как и во многих других странах, от женщин, отстаивающих права человека, требуется особое мужество”, — заявила специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор.
По ее словам, женщины, которые приходят на помощь другим людям, пострадавшим в ходе подавления протестов, сами становятся жертвами режима.
Отмечается, что в период с 6 сентября по 6 октября в связи со своей правозащитной деятельностью во время протестов в Беларуси пострадали, по меньшей мере, три женщины.
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Специальный докладчик ООН обеспокоена тем, что в сентябре в Беларуси была арестована координатор волонтеров правозащитного центра “Весна” Мария Рабкова. Ее обвиняют в организации массовых беспорядков и подготовке людей к участию них. Марии грозит от 6 месяцев до 3-х лет лишения свободы по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси.
“Обвинение в отношении Марии Рабковой — это криминализация правозащитной деятельности”, — считает эксперт ООН.
Она призвала белорусские власти немедленно освободить Рабкову и снять с нее все обвинения.
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К этому призыву Мэри Лолор присоединились и другие эксперты ООН. Они также выразили обеспокоенность преследованием еще двух других женщин-правозащитниц — членов экологической НПО “Экодом” Ирины Сухий и Марины Дубиной. Обе были задержаны по обвинению в нарушении правил проведения протестов, но по мере рассмотрения дела следователи все время меняли даты протестов, к которым якобы причастны женщины. Обе активистки осуждены на короткие сроки административного задержания.
“Эти очевидные нарушения вызывают крайнее беспокойство. Нестыковки в официальных обвинениях, выдвинутых против этих двух отважных женщин, вызывают серьезные вопросы относительно правовых оснований для их первоначального задержания и последовавшего вердикта”, — сказала Мэри Лолор.
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Эксперты ООН напомнили Минску о том, что деятельность правозащитников в период беспорядков важна как никогда.
“Когда возрастает риск нарушений прав человека, работа правозащитников по документированию [этих нарушений] становится чрезвычайно важной. Их нельзя наказывать за эту деятельность”, — заявили специальные докладчики ООН.
Как сообщал УНН, в Беларуси после воскресных акций протеста открыли уголовное дело против более 230 человек.