В ООН зафіксували стрибок світових цін на продукти

"У грудні світові ціни на продовольство виросли третій місяць поспіль, оскільки сильне підвищення цін на олію призвело до того, що Індекс продовольчих цін ФАО досяг найвищого рівня за останні п'ять років", - йдеться у звіті.

Так, індекс продовольчих цін ФАО в середньому за місяць становив 181,7 пункту, що на 2,5 відсотка більше, ніж у листопаді, і є найвищим рівнем з грудня 2014 року.

Повідомляється, що за 2019 рік індекс, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на найбільш поширені в торгівлі продовольчі товари, в середньому становив 171,5 пункта, що приблизно на 1,8 відсотка вище, ніж в 2018 році, але все ще на 25 відсотків нижче свого піку в 2011 році.

Індекс цін на рослинні олії ФАО з листопада зріс на 9,4 відсотка, збільшуючись шостий місяць поспіль. Останнє підвищення знову було викликано цінами на пальмову олію, підтримуваними стійким попитом, особливо з боку сектора виробництва біодизелю, а також побоюваннями з приводу скорочення поставок. Незважаючи на грудневе зростання, який також торкнувся соєвої, соняшникової та ріпакової олій, субіндекс рослинної олії протягом 2019 року досяг свого найнижчого середньорічного значення з 2007 року.

Індекс цін на цукор ФАО виріс на 4,8 відсотка в порівнянні з листопадом. Почасти це було викликано зростанням цін на сиру нафту, що спонукало бразильські цукрові заводи використовувати більше поставок цукрової тростини для виробництва етанолу, що призвело до зниження доступності цукру на світовому ринку.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО протягом місяця збільшився на 3,3 відсотка, що обумовлено цінами на сир, які виросли майже на 8 відсотків на тлі скорочення експортних поставок з Європейського Союзу і Океанії.

Індекс цін на зернові ФАО виріс на 1,4 відсотка, головним чином через зростання цін на пшеницю на тлі підвищеного попиту на імпорт з боку Китаю і логістичних проблем у Франції, викликаних тривалими протестами в країні. Однак котирування цін на кукурудзу і рис залишалися в цілому стабільними.

Індекс цін на м'ясо ФАО в грудні становив в середньому 191,6 пункта, практично не змінившись в порівнянні з його переглянутим листопадовим значенням. "Субіндекс завершив рік на 18 відсотків вище, ніж у грудні 2018 року, що було обумовлено котируваннями свинини, підтримуваними як стійким імпортним попитом з боку Азії, так і внутрішнім передсвятковим попитом в Євросоюзі і Бразилії", - повідомляється в звіті.

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