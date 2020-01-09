В ООН зафиксировали скачок мировых цен на продукты

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КИЕВ. 9 января. УНН. В декабре 2019 года цены на продовольствие в мире достигли самого высокого уровня за последние пять лет. Об этом сообщается в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает УНН.

"В декабре мировые цены на продовольствие выросли третий месяц подряд, поскольку сильное повышение цен на растительное масло привело к тому, что Индекс продовольственных цен ФАО достиг самого высокого уровня за последние пять лет", - говорится в отчете.

Так, индекс продовольственных цен ФАО в среднем за месяц составил 181,7 пункта, что на 2,5 процента больше, чем в ноябре, и является самым высоким уровнем с декабря 2014 года.

Сообщается, что за 2019 год индекс, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на наиболее распространенные в торговле продовольственные товары, в среднем составлял 171,5 пункта, что примерно на 1,8 процента выше, чем в 2018 году, но все еще на 25 процентов ниже своего пика в 2011 году.

Индекс цен на растительные масла ФАО с ноября вырос на 9,4 процента, увеличиваясь, шестой месяц подряд. Последнее повышение снова было вызвано ценами на пальмовое масло, поддерживаемыми устойчивым спросом, особенно со стороны сектора производства биодизеля, а также опасениями по поводу сокращения поставок. Несмотря на декабрьский рост, который также коснулся соевого, подсолнечного и рапсового масел, субиндекс растительного масла в течение 2019 года достиг своего самого низкого среднегодового значения с 2007 года.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 4,8 процента по сравнению с ноябрем. Отчасти это было вызвано ростом цен на сырую нефть, что побудило бразильские сахарные заводы использовать больше поставок сахарного тростника для производства этанола, что привело к снижению доступности сахара на мировом рынке.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО в течение месяца увеличился на 3,3 процента, что обусловлено ценами на сыр, которые выросли почти на 8 процентов на фоне сокращения экспортных поставок из Европейского Союза и Океании.

Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 1,4 процента, главным образом из-за роста цен на пшеницу на фоне повышенного спроса на импорт со стороны Китая и логистических проблем во Франции, вызванных продолжающимися протестами в стране. Однако котировки цен на кукурузу и рис оставались в целом стабильными.

Индекс цен на мясо ФАО в декабре составил в среднем 191,6 пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным ноябрьским значением. "Субиндекс завершил год на 18 процентов выше, чем в декабре 2018 года, что было обусловлено котировками свинины, поддерживаемыми как устойчивым импортным спросом со стороны Азии, так и внутренним предпраздничным спросом в Евросоюзе и Бразилии", - сообщается в отчете.

Ранее УНН писал, на какие продукты тратили средства украинцы в 2019 году.

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