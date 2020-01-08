Алкоголь, молоко, конфеты: на что тратили средства украинцы в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В январе-сентябре 2019 года жители Киевской, Закарпатской, Харьковской, Житомирской и Одесской областей потратили 68,2 млрд грн на покупку продовольственных товаров, передает УНН со ссылкой на данные пяти региональных статистических управлений.
В частности, жители Киевской области на покупку продовольственных товаров потратили 20,3 млрд грн, жители Закарпатской - 3,8 млрд грн, Харьковской - 19,3 млрд грн, Житомирской - 5 млрд грн, Одесской - 19,6 млрд грн.
Согласно статистике, в этом году среди продуктов жители Киевской области всего, в денежном выражении, покупали алкоголь, молоко, хлеб, мясо, фрукты и овощи, кондитерские изделия.
Так, на покупку алкогольных напитков жители Киевской области потратили 3,5 млрд грн, на молочные продукты - 2,2 млрд грн, на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия - 1,8 млрд грн, на мясные продукты - 1,60 млрд грн на свежие овощи и фрукты - 1,64 млрд грн, на сахарные кондитерские изделия - 1,4 млрд грн.
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Относительно жителей Закарпатской области, то они в течение отчетного периода потратили больше средств на приобретение алкогольных напитков - 797 млн грн, мясопродуктов - 628 млн грн, табачных изделий - 601 млн грн, молочных продуктов - 326 млн грн, безалкогольных напитков - 246 млн грн.
Жители Харьковской области в январе-сентябре 2019 года покупали больше всего алкогольные напитки (на 2,7 млрд грн), молочные продукты (2,2 млрд грн), мясопродукты (2 млрд грн), свежие фрукты и овощи (1,5 млрд грн).
В свою очередь, жители Житомирской и Одесской областей больше всего средств в течение отчетного периода, потратили на покупку алкогольных напитков. Так, в Житомирской области этот показатель составил 902 млн грн, в Одесской - 2,9 млрд грн.
Кроме того, жители Житомирской области активно покупали молочные продукты (475 млн грн), сахарные кондитерские изделия (429 млн грн), хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (414 млн грн). В свою очередь, жители Одесской области, кроме алкогольных напитков, покупали молочные продукты (2,2 млрд грн), свежие овощи и фрукты (1,6 млрд грн), мясные продукты (1,3 млрд грн).
Как писал УНН, по данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.