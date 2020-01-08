Алкоголь, молоко, цукерки: на що витрачали кошти українці у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У січні-вересні 2019 року жителі Київської, Закарпатської, Харківської, Житомирської та Одеської областей витратили 68,2 млрд грн на покупку продовольчих товарів, передає УНН із посиланням на дані п'яти регіональних статистичних управлінь.
Зокрема, жителі Київської області на покупку продовольчих товарів витратили 20,3 млрд грн, жителі Закарпатської - 3,8 млрд грн, Харківської - 19,3 млрд грн, Житомирської - 5 млрд грн, Одеської - 19,6 млрд грн.
Згідно зі статистикою, в цьому році серед продуктів жителі Київщини найбільше, в грошовому вираженні, купували алкоголь, молоко, хліб, м'ясо, фрукти і овочі, кондитерські вироби.
Так, на покупку алкогольних напоїв жителі Київської області витратили 3,5 млрд грн, на молочні продукти — 2,2 млрд грн, на хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби — 1,8 млрд грн, на м'ясні продукти - 1,60 млрд грн, на свіжі овочі і фрукти — 1,64 млрд грн, на цукрові кондитерські вироби - 1,4 млрд грн.
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Щодо жителів Закарпатської області, то вони протягом звітного періоду витратили найбільше коштів на придбання алкогольних напоїв - 797 млн грн, м'ясопродуктів - 628 млн грн, тютюнових виробів - 601 млн грн, молочних продуктів - 326 млн грн, безалкогольних напоїв - 246 млн грн.
Жителі Харківської області протягом січня-вересня 2019 року купували найбільше алкогольні напої (на 2,7 млрд грн), молочні продукти (2,2 млрд грн), м'ясопродукти (2 млрд грн), свіжі фрукти та овочі (1,5 млрд грн).
У свою чергу, жителі Житомирської та Одеської областей найбільше коштів, протягом звітного періоду, витратили на покупку алкогольних напоїв. Так, на Житомирщині цей показник склав 902 млн грн, на Одещині - 2,9 млрд грн.
Крім того, жителі Житомирської області активно купували молочні продукти (475 млн грн), цукрові кондитерські вироби (429 млн грн), хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби (414 млн грн). У свою чергу, жителі Одещини, окрім алкогольних напоїв, купували молочні продукти (2,2 млрд грн), свіжі овочі та фрукти (1,6 млрд грн), м'ясні продукти (1,3 млрд грн).
Як писав УНН, за даними Держстату, одна українська середньостатистична сім'я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн в місяць.