В Одесі поширили фейк про вбивство старшого лейтенанта - поліція
Київ • УНН
Поліція Одещини спростовує інформацію про вбивство старшого лейтенанта Ігоря Гапенка та його причетність до побиття цивільного. Співробітник у відпустці, а чоловік мав епілептичний напад після алкоголю.
У телеграм-каналах поширили фейк про вбивство старшого лейтенанта в Одесі та його причетність до побиття цивільного, згаданий співробітник - у відпустці, а чоловік мав епілептичний напад після алкоголю, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.
Поліцейські спростовують інформацію щодо вбивства в Одесі старшого лейтенанта поліції Ігоря Гапенка та причетності його до побиття цивільного громадянина. Офіційно повідомляємо: поширена у телеграм-каналах інформація про це не відповідає дійсності
Як повідомили у поліції, "вказаний співробітник поліції нині перебуває у відпустці, з ним усе добре".
"Щодо цивільного чоловіка: жодних протиправних дій відносно нього скоєно не було. У громадянина насправді стався епілептичний напад після вживання алкогольних напоїв. Йому перехожа викликала бригаду швидкої допомоги. Медики підтвердили в нього діагноз "епілепсія"", - зазначили у поліції.
"Фотографії поліцейського з дописом не мають жодного стосунку до слідчого Ігоря Гапенка та інших співробітників поліції Одещини", - наголосили у поліції.
