В Одесі поширили фейк про вбивство старшого лейтенанта - поліція

08:15
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo 25 серпня, 02:25
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу 25 серпня, 04:31
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві 06:04
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника 06:05
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto 06:33
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
06:07
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
05:46
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
24 серпня, 05:50
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto 23 серпня, 06:00
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto 24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo 22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні 22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto 22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
В Одесі поширили фейк про вбивство старшого лейтенанта - поліція

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Поліція Одещини спростовує інформацію про вбивство старшого лейтенанта Ігоря Гапенка та його причетність до побиття цивільного. Співробітник у відпустці, а чоловік мав епілептичний напад після алкоголю.

В Одесі поширили фейк про вбивство старшого лейтенанта - поліція

У телеграм-каналах поширили фейк про вбивство старшого лейтенанта в Одесі та його причетність до побиття цивільного, згаданий співробітник - у відпустці, а чоловік мав епілептичний напад після алкоголю, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.

Поліцейські спростовують інформацію щодо вбивства в Одесі старшого лейтенанта поліції Ігоря Гапенка та причетності його до побиття цивільного громадянина. Офіційно повідомляємо: поширена у телеграм-каналах інформація про це не відповідає дійсності

- повідомили у поліції.

Як повідомили у поліції, "вказаний співробітник поліції нині перебуває у відпустці, з ним усе добре".

"Щодо цивільного чоловіка: жодних протиправних дій відносно нього скоєно не було. У громадянина насправді стався епілептичний напад після вживання алкогольних напоїв. Йому перехожа викликала бригаду швидкої допомоги. Медики підтвердили в нього діагноз "епілепсія"", - зазначили у поліції.

"Фотографії поліцейського з дописом не мають жодного стосунку до слідчого Ігоря Гапенка та інших співробітників поліції Одещини", - наголосили у поліції.

Одеські патрульні врятували собаку з вогнепальними пораненнями 09.07.25, 23:37

Юлія Шрамко

