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Одеські патрульні врятували собаку з вогнепальними пораненнями

Київ • УНН

 • 505 перегляди

В Одесі патрульні поліцейські врятували собаку з вогнепальними пораненнями на вулиці Львівській. Тварину транспортували до ветклініки, її стан стабільний, розпочато кримінальне провадження.

Одеські патрульні врятували собаку з вогнепальними пораненнями

В Одесі патрульні поліцейські врятували пса із вогнепальними пораненнями. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Патрульної поліції.

Деталі

Зазначається, що вранці у середу, 9 липня, патрульні Микола Морозов і Сергій Онуфран отримали повідомлення: на вулиці Львівській лежить поранений собака.

Прибувши на місце, побачили, що у тварини серйозні поранення, ймовірно, вогнепальні. Разом із заявницею, волонтерами та за допомогою директора Одеського зоопарку чотирилапого вдалося обережно транспортувати до ветклініки

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що зараз пес під наглядом лікарів. Його стан стабільний. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження із тваринами) ККУ.

Нагадаємо

У Києві під час гасіння пожежі у квартирі було врятовано кота та собаку. Надаваши тваринкам невідкладну допомогу, рятувальники передали їх власникам.

У Києві виявили собак, зачинених в авто вже кілька днів: тварин врятували07.01.25, 18:02 • 25454 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
Одеса
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