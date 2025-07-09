Одеські патрульні врятували собаку з вогнепальними пораненнями

В Одесі патрульні поліцейські врятували пса із вогнепальними пораненнями. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Патрульної поліції.

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Зазначається, що вранці у середу, 9 липня, патрульні Микола Морозов і Сергій Онуфран отримали повідомлення: на вулиці Львівській лежить поранений собака.

Прибувши на місце, побачили, що у тварини серйозні поранення, ймовірно, вогнепальні. Разом із заявницею, волонтерами та за допомогою директора Одеського зоопарку чотирилапого вдалося обережно транспортувати до ветклініки - йдеться у повідомленні.

Вказується, що зараз пес під наглядом лікарів. Його стан стабільний. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження із тваринами) ККУ.

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