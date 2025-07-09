Одеські патрульні врятували собаку з вогнепальними пораненнями
Київ • УНН
В Одесі патрульні поліцейські врятували собаку з вогнепальними пораненнями на вулиці Львівській. Тварину транспортували до ветклініки, її стан стабільний, розпочато кримінальне провадження.
В Одесі патрульні поліцейські врятували пса із вогнепальними пораненнями. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Патрульної поліції.
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Зазначається, що вранці у середу, 9 липня, патрульні Микола Морозов і Сергій Онуфран отримали повідомлення: на вулиці Львівській лежить поранений собака.
Прибувши на місце, побачили, що у тварини серйозні поранення, ймовірно, вогнепальні. Разом із заявницею, волонтерами та за допомогою директора Одеського зоопарку чотирилапого вдалося обережно транспортувати до ветклініки
Вказується, що зараз пес під наглядом лікарів. Його стан стабільний. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження із тваринами) ККУ.
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