У Києві виявили собак, зачинених в авто вже кілька днів: тварин врятували
Київ • УНН
На бульварі Висоцького перехожий виявив двох виснажених собак, зачинених в Nissan. Власника автомобіля знайшли, тварин звільнили, а на чоловіка склали адміністративний протокол.
У Києві чоловік виявив двох собак, яких зачинили в авто. Тварини виглядали виснаженими, оскільки, ймовірно, перебувають у транспортному засобі відучора. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.
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Повідомляється, що небайдужий перехожий виявив двох собак, зачинених в автомобілі Nissan на бульварі Володимира Висоцького. Він одразу звернувся до поліції.
Спільно з колегами з районного управління поліції ми опитали очевидців події, встановили власника автомобіля та викликали його на місце. Чоловік підтвердив, що це його тварини, відчинив авто й випустив чотирилапих,
З громадянином правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 154 (Порушення правил тримання домашніх тварин) КУпАП.
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