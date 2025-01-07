В Киеве обнаружили собак, закрытых в авто уже несколько дней: животных спасли

В Киеве мужчина обнаружил двух собак, которых закрыли в авто. Животные выглядели истощенными, поскольку, вероятно, находятся в транспортном средстве со вчерашнего дня. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

Сообщается, что неравнодушный прохожий обнаружил двух собак, закрытых в автомобиле Nissan на бульваре Владимира Высоцкого. Он сразу обратился в полицию.

Совместно с коллегами из районного управления полиции мы опросили очевидцев происшествия, установили владельца автомобиля и вызвали его на место. Мужчина подтвердил, что это его животные, открыл авто и выпустил четвероногих, - отметили в полиции.

С гражданином правоохранители провели разъяснительную беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него протокол по ч. 1 ст. 154 (Нарушение правил содержания домашних животных) КУоАП.

Напомним

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