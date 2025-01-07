В Киеве обнаружили собак, закрытых в авто уже несколько дней: животных спасли
Киев • УНН
На бульваре Высоцкого прохожий обнаружил двух истощенных собак, закрытых в Nissan. Владельца автомобиля нашли, животных освободили, а на мужчину составили административный протокол.
В Киеве мужчина обнаружил двух собак, которых закрыли в авто. Животные выглядели истощенными, поскольку, вероятно, находятся в транспортном средстве со вчерашнего дня. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Сообщается, что неравнодушный прохожий обнаружил двух собак, закрытых в автомобиле Nissan на бульваре Владимира Высоцкого. Он сразу обратился в полицию.
Совместно с коллегами из районного управления полиции мы опросили очевидцев происшествия, установили владельца автомобиля и вызвали его на место. Мужчина подтвердил, что это его животные, открыл авто и выпустил четвероногих,
С гражданином правоохранители провели разъяснительную беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него протокол по ч. 1 ст. 154 (Нарушение правил содержания домашних животных) КУоАП.
Напомним
В Киеве мужчина на видео издевается над той-терьером, заставляя его есть фекалии и избивая до крови. Зоозащитники обратились в полицию.
В Киеве неизвестный ехал на авто и тянул за собой собаку: полиция проводит проверку2 янв. 2025, 18:29 • 24385 просмотров