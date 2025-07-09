Одесские патрульные спасли собаку с огнестрельными ранениями

В Одессе патрульные полицейские спасли пса с огнестрельными ранениями. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Патрульной полиции.

Детали

Отмечается, что утром в среду, 9 июля, патрульные Николай Морозов и Сергей Онуфран получили сообщение: на улице Львовской лежит раненая собака.

Прибыв на место, увидели, что у животного серьезные ранения, вероятно, огнестрельные. Вместе с заявительницей, волонтерами и с помощью директора Одесского зоопарка четвероногого удалось осторожно транспортировать в ветклинику - говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас пес под наблюдением врачей. Его состояние стабильное. Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УКУ.

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