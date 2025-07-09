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Одесские патрульные спасли собаку с огнестрельными ранениями

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В Одессе патрульные полицейские спасли собаку с огнестрельными ранениями на улице Львовской. Животное транспортировали в ветклинику, его состояние стабильное, начато уголовное производство.

Одесские патрульные спасли собаку с огнестрельными ранениями

В Одессе патрульные полицейские спасли пса с огнестрельными ранениями. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Патрульной полиции.

Детали

Отмечается, что утром в среду, 9 июля, патрульные Николай Морозов и Сергей Онуфран получили сообщение: на улице Львовской лежит раненая собака.

Прибыв на место, увидели, что у животного серьезные ранения, вероятно, огнестрельные. Вместе с заявительницей, волонтерами и с помощью директора Одесского зоопарка четвероногого удалось осторожно транспортировать в ветклинику

- говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас пес под наблюдением врачей. Его состояние стабильное. Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УКУ.

Напомним

В Киеве во время тушения пожара в квартире были спасены кот и собака. Оказав животным неотложную помощь, спасатели передали их владельцам.

В Киеве обнаружили собак, закрытых в авто уже несколько дней: животных спасли07.01.25, 18:02 • 25448 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Одесса
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