В Одессе распространили фейк об убийстве старшего лейтенанта - полиция
Киев • УНН
Полиция Одесской области опровергает информацию об убийстве старшего лейтенанта Игоря Гапенко и его причастности к избиению гражданского. Сотрудник в отпуске, а у мужчины был эпилептический припадок после алкоголя.
В Telegram-каналах распространили фейк об убийстве старшего лейтенанта в Одессе и его причастности к избиению гражданского, упомянутый сотрудник - в отпуске, а у мужчины был эпилептический припадок после алкоголя, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.
Полицейские опровергают информацию об убийстве в Одессе старшего лейтенанта полиции Игоря Гапенко и причастности его к избиению гражданского гражданина. Официально сообщаем: распространенная в Telegram-каналах информация об этом не соответствует действительности
Как сообщили в полиции, "указанный сотрудник полиции сейчас находится в отпуске, с ним все хорошо".
"Что касается гражданского мужчины: никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. У гражданина на самом деле произошел эпилептический припадок после употребления алкогольных напитков. Ему прохожая вызвала бригаду скорой помощи. Медики подтвердили у него диагноз "эпилепсия"", - отметили в полиции.
"Фотографии полицейского с подписью не имеют никакого отношения к следователю Игорю Гапенко и другим сотрудникам полиции Одесской области", - подчеркнули в полиции.
Одесские патрульные спасли собаку с огнестрельными ранениями09.07.25, 23:37 • 2311 просмотров