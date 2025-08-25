$41.280.07
47.910.07
08:15 • 4870 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
06:07 • 21804 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
05:46 • 26704 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 16466 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 28567 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 45363 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
24 августа, 09:24 • 41302 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38302 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
24 августа, 05:50 • 57940 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
23 августа, 07:20 • 91194 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
06:07 • 21804 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
05:46 • 26704 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
24 августа, 05:50 • 57940 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 07:20 • 91194 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 57804 просмотра
В Одессе распространили фейк об убийстве старшего лейтенанта - полиция

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Полиция Одесской области опровергает информацию об убийстве старшего лейтенанта Игоря Гапенко и его причастности к избиению гражданского. Сотрудник в отпуске, а у мужчины был эпилептический припадок после алкоголя.

В Одессе распространили фейк об убийстве старшего лейтенанта - полиция

В Telegram-каналах распространили фейк об убийстве старшего лейтенанта в Одессе и его причастности к избиению гражданского, упомянутый сотрудник - в отпуске, а у мужчины был эпилептический припадок после алкоголя, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Полицейские опровергают информацию об убийстве в Одессе старшего лейтенанта полиции Игоря Гапенко и причастности его к избиению гражданского гражданина. Официально сообщаем: распространенная в Telegram-каналах информация об этом не соответствует действительности

- сообщили в полиции.

Как сообщили в полиции, "указанный сотрудник полиции сейчас находится в отпуске, с ним все хорошо".

"Что касается гражданского мужчины: никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. У гражданина на самом деле произошел эпилептический припадок после употребления алкогольных напитков. Ему прохожая вызвала бригаду скорой помощи. Медики подтвердили у него диагноз "эпилепсия"", - отметили в полиции.

"Фотографии полицейского с подписью не имеют никакого отношения к следователю Игорю Гапенко и другим сотрудникам полиции Одесской области", - подчеркнули в полиции.

Юлия Шрамко

Общество
Национальная полиция Украины
Telegram
Одесская область
Одесса