В окупованому Севастополі повідомляють про вибух
Київ • УНН
У центрі Севастополя в окупованому Криму стався вибух, повідомляють місцеві жителі.
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух, повідомило у вівторок Суспільне, пише УНН.
Як зазначається, місцеві жителі чули вибух у центрі Севастополя.
Доповнення
З сухого доку у Севастополі росіяни вивели великий десантний корабель, який був прикритий маскувальною сіткою.
ЗСУ відомо, де ворог в Криму розташову берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" - Гуменюк27.02.24, 11:31 • 31224 перегляди