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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 13:03  •  12095 просмотра

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В центре Севастополя в оккупированном Крыму произошел взрыв, сообщают местные жители.

В Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв, сообщило  во вторник Суспільне, пишет УНН.

Как отмечается, местные жители слышали взрыв в центре Севастополя. 

Дополнение 

Из сухого дока в Севастополе россияне вывели большой десантный корабль, который был прикрыт маскировочной сеткой. 

ВСУ известно, где враг в Крыму располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - Гуменюк27 февраля 2024, 09:31 • 22166 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

В центре Севастополя в оккупированном Крыму произошел взрыв, сообщают местные жители.

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В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"

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Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера

Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине, заявил пресс-секретарь премьер-министра.

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Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера

Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов

52-летнюю женщину из Херсонской области подозревали в коллаборационизме за то, что она возглавляла "управление капитального строительства" во время российской оккупации и выполняла приказы оккупантов.

Криминал и ЧП •   •  9881 просмотра
Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов

"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, которое распространяет действие электронной очереди на легковые автомобили для ускорения пересечения границы и устранения злоупотреблений.

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"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

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"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма

Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они изменили присяге и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.

Война •   •  14423 просмотра
В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма

Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.

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Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных, которые позволили врагу ударить ракетами по жилому дому в Запорожье в октябре, в результате чего погибло 5 человек.

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Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.

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Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование