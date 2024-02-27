В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных, которые позволили врагу ударить ракетами по жилому дому в Запорожье в октябре, в результате чего погибло 5 человек.