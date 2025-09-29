В окупованій Феодосії, ймовірно, є приліт по нафтобазі: над містом помітили стовп чорного диму

У Феодосії в окупованому Криму видно чорний дим у районі нафтобази. Про це пишуть місцеві канали, передає УНН.

За даними місцевих Telegram-каналів, причини невідомі. Раніше над півостровом було оголошено безпілотну небезпеку.

Крім того, інформацію вибухи в Криму підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

У Криму фіксують прильоти по нафтобазі у Феодосії. Здається, проблеми з паливом будуть тільки "покращуватись"