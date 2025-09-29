В окупованій Феодосії, ймовірно, є приліт по нафтобазі: над містом помітили стовп чорного диму
Київ • УНН
У Феодосії, окупованому Криму, зафіксовано чорний дим у районі нафтобази. Причини наразі невідомі, але раніше над півостровом оголошували безпілотну небезпеку.
У Феодосії в окупованому Криму видно чорний дим у районі нафтобази. Про це пишуть місцеві канали, передає УНН.
Деталі
За даними місцевих Telegram-каналів, причини невідомі. Раніше над півостровом було оголошено безпілотну небезпеку.
Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW29.08.25, 05:23 • 12509 переглядiв
Додамо
Крім того, інформацію вибухи в Криму підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.
У Криму фіксують прильоти по нафтобазі у Феодосії. Здається, проблеми з паливом будуть тільки "покращуватись"
Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка26.09.25, 11:31 • 2612 переглядiв