В оккупированной Феодосии, вероятно, есть прилет по нефтебазе: над городом заметили столб черного дыма
Киев • УНН
В Феодосии, оккупированном Крыму, зафиксирован черный дым в районе нефтебазы. Причины пока неизвестны, но ранее над полуостровом объявляли беспилотную опасность.
В Феодосии в оккупированном Крыму виден черный дым в районе нефтебазы. Об этом пишут местные каналы, передает УНН.
Детали
По данным местных Telegram-каналов, причины неизвестны. Ранее над полуостровом была объявлена беспилотная опасность.
Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29.08.25, 05:23 • 12509 просмотров
Добавим
Кроме того, информацию о взрывах в Крыму подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
В Крыму фиксируют прилеты по нефтебазе в Феодосии. Кажется, проблемы с топливом будут только "улучшаться"
Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка26.09.25, 11:31 • 2612 просмотров