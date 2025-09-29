В оккупированной Феодосии, вероятно, есть прилет по нефтебазе: над городом заметили столб черного дыма

В Феодосии в оккупированном Крыму виден черный дым в районе нефтебазы. Об этом пишут местные каналы, передает УНН.

По данным местных Telegram-каналов, причины неизвестны. Ранее над полуостровом была объявлена беспилотная опасность.

Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW

Кроме того, информацию о взрывах в Крыму подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В Крыму фиксируют прилеты по нефтебазе в Феодосии. Кажется, проблемы с топливом будут только "улучшаться"