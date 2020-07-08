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В Офісі Президента розповіли про засідання контактної групи: що відомо

В Офісі Президента розповіли про засідання контактної групи: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), в Офісі Президента повідомили про результати зустрічі, пише УНН.

“Під час дискусії українська сторона в ТКГ наполягла на невідкладному встановленні сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, зокрема з огляду на ситуацію, що склалася внаслідок пожеж на Луганщині. Це звернення було повністю підтримане координатором ТКГ — представником ОБСЄ, узгоджене учасниками засідання, і завдяки активній позиції української делегації було отримано гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних суден ДСНС з метою ліквідації пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування”, — вказано у повідомленні.

Представники ОБСЄ відзначили конструктивну позицію української делегації в політичній робочій групі, в межах якої відбулося обговорення правових аспектів врегулювання міжнародного збройного конфлікту на українському Донбасі. Активну участь в обговоренні взяли представники окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації.

В ОП також зазначили, що: “Під час обговорення безпекових питань було звернуто увагу на вирішення проблеми недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території України. Такий доступ з боку підконтрольних уряду України територій забезпечується в повному обсязі, в той час як з тимчасово окупованої території — досі блокується. Враховуючи це, координатор ТКГ, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ посол Хайді Грау наголосила, що на території України мають бути однакові підходи до забезпечення доступу членів СММ ОБСЄ”.

При цьому ОБСЄ визнала значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування. В межах цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту “Нормандської четвірки” було попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшого опрацювання наступних семи ділянок. Задля подальшої активізації роботи з безпекових питань українська делегація ініціювала проведення 14 липня додаткового засідання відповідної робочої групи ТКГ.

“Для розв’язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі КПВВ, проте питання залишається невирішеним через неконструктивну позицію іншої сторони. Підтримку знайшла позиція української делегації щодо можливості відкриття двох нових КПВВ в Луганській області протягом чотирьох місяців. Україна також укотре підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі „всіх на всіх“ і наголосила, що очікує на письмові підтвердження від іншої сторони. Також під час засідання ТКГ було вкотре порушено питання екологічної безпеки”, — додали в Офісі Президента.

Раніше стала відома позиція російської сторони, представник якої Борис Гризлов закликав до “додаткових кроків для налагодження діалогу Києва та Донбасу”.

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