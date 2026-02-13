В Одеській області затримали посадовця митного поста “Чорноморськ” за хабарі

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 4884 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 23473 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 35274 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 30654 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 25747 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 36962 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 60081 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41057 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 58374 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36652 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 25756 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 36124 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 18238 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 12824 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 22443 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 23487 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 35289 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 36128 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 60922 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 102242 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 18240 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 28182 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 32096 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 57584 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 49765 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

В Одеській області затримали посадовця митного поста “Чорноморськ” за хабарі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Керівник відділу митного оформлення № 6 Одеської митниці викритий на отриманні хабарів. Він брав гроші за кожен контейнер та обіцяв зменшення митних платежів.

В Одеській області затримали посадовця митного поста “Чорноморськ” за хабарі

В Одеській області викрито посадовця митного поста, який отримував гроші від підприємців за кожен контейнер і обіцяв сприяти у зменшенні митних платежів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

В Одеській області викрито посадовця митного поста "Чорноморськ", який отримував гроші від підприємців за безперешкодне оформлення імпортних вантажів. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора його затримано під час отримання чергової суми та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України 

– йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що керівник відділу митного оформлення № 6 Одеської митниці отримував кошти за кожен контейнер і обіцяв сприяти у зменшенні митних платежів. Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання неправомірної вигоди на суму 2900 доларів США.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України, до суду подано клопотання про тримання під вартою. Перевіряється можлива причетність до схеми інших осіб.Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна 

- підкреслюється у дописі.

Нагадаємо

Колишнього начальника Черкаського надлісництва звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. Посадовець вимагав гроші у підлеглого лісничого за нестворення перешкод у роботі. 

Алла Кіосак

Кримінал
Державна митна служба України
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)