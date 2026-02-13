В Одеській області затримали посадовця митного поста “Чорноморськ” за хабарі

В Одеській області викрито посадовця митного поста, який отримував гроші від підприємців за кожен контейнер і обіцяв сприяти у зменшенні митних платежів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

В Одеській області викрито посадовця митного поста "Чорноморськ", який отримував гроші від підприємців за безперешкодне оформлення імпортних вантажів. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора його затримано під час отримання чергової суми та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України

Слідство встановило, що керівник відділу митного оформлення № 6 Одеської митниці отримував кошти за кожен контейнер і обіцяв сприяти у зменшенні митних платежів. Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання неправомірної вигоди на суму 2900 доларів США.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України, до суду подано клопотання про тримання під вартою. Перевіряється можлива причетність до схеми інших осіб.Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна