Вимагав хабар у підлеглого за допуск до роботи. Колишній начальник Черкаського надлісництва постане перед судом

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Колишнього начальника Черкаського надлісництва звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. Посадовець вимагав гроші у підлеглого лісничого за нестворення перешкод у роботі.

Вимагав хабар у підлеглого за допуск до роботи. Колишній начальник Черкаського надлісництва постане перед судом
Фото: Офіс Генерального прокурора

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього начальника Черкаського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України". Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища (ст. 368 КК України), повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, у травні 2025 року посадовець висунув підлеглому лісничому вимогу щомісяця передавати йому гроші. Натомість він обіцяв не створювати перешкод у роботі та не звільняти його з посади.

Сума неправомірної вигоди залежала від обсягів заготовленої деревини й визначалася лісничим самостійно. Правоохоронці задокументували три факти передачі коштів у липні-серпні 2025 року. Під час отримання чергової суми посадовця затримали на гарячому. Гроші вилучено та накладено арешт

- зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

На початку лютого 2026 року прокуратура повернула державі 24 гектари лісу в Обухівському районі, незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука у 2004 році.

Євген Устименко

