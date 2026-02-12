Вимагав хабар у підлеглого за допуск до роботи. Колишній начальник Черкаського надлісництва постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього начальника Черкаського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України". Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища (ст. 368 КК України), повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як встановило слідство, у травні 2025 року посадовець висунув підлеглому лісничому вимогу щомісяця передавати йому гроші. Натомість він обіцяв не створювати перешкод у роботі та не звільняти його з посади.

Сума неправомірної вигоди залежала від обсягів заготовленої деревини й визначалася лісничим самостійно. Правоохоронці задокументували три факти передачі коштів у липні-серпні 2025 року. Під час отримання чергової суми посадовця затримали на гарячому. Гроші вилучено та накладено арешт