14:09 • 4322 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 9914 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 12352 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 16126 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 19112 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 26795 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73017 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48478 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58606 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45777 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Требовал взятку у подчиненного за допуск к работе. Бывший начальник Черкасского надлесничества предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Бывшего начальника Черкасского надлесничества обвиняют в получении неправомерной выгоды. Чиновник требовал деньги у подчиненного лесничего за несоздание препятствий в работе.

Требовал взятку у подчиненного за допуск к работе. Бывший начальник Черкасского надлесничества предстанет перед судом
Фото: Офис Генерального прокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника Черкасского надлесничества филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины". Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды с использованием служебного положения (ст. 368 УК Украины), сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Как установило следствие, в мае 2025 года должностное лицо выдвинуло подчиненному лесничему требование ежемесячно передавать ему деньги. Взамен он обещал не создавать препятствий в работе и не увольнять его с должности.

Сумма неправомерной выгоды зависела от объемов заготовленной древесины и определялась лесничим самостоятельно. Правоохранители задокументировали три факта передачи средств в июле-августе 2025 года. Во время получения очередной суммы должностное лицо задержали с поличным. Деньги изъяты и наложен арест

- отметили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним

В начале февраля 2026 года прокуратура вернула государству 24 гектара леса в Обуховском районе, незаконно переданные семье бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука в 2004 году.

Евгений Устименко

