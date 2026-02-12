Требовал взятку у подчиненного за допуск к работе. Бывший начальник Черкасского надлесничества предстанет перед судом
Киев • УНН
Бывшего начальника Черкасского надлесничества обвиняют в получении неправомерной выгоды. Чиновник требовал деньги у подчиненного лесничего за несоздание препятствий в работе.
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника Черкасского надлесничества филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины". Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды с использованием служебного положения (ст. 368 УК Украины), сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
Как установило следствие, в мае 2025 года должностное лицо выдвинуло подчиненному лесничему требование ежемесячно передавать ему деньги. Взамен он обещал не создавать препятствий в работе и не увольнять его с должности.
Сумма неправомерной выгоды зависела от объемов заготовленной древесины и определялась лесничим самостоятельно. Правоохранители задокументировали три факта передачи средств в июле-августе 2025 года. Во время получения очередной суммы должностное лицо задержали с поличным. Деньги изъяты и наложен арест
