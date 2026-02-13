В Одесской области задержали должностное лицо таможенного поста "Черноморск" за взятки

В Одесской области разоблачен чиновник таможенного поста, который получал деньги от предпринимателей за каждый контейнер и обещал содействовать в уменьшении таможенных платежей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

В Одесской области разоблачен чиновник таможенного поста "Черноморск", который получал деньги от предпринимателей за беспрепятственное оформление импортных грузов. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора он задержан во время получения очередной суммы и ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины

Следствие установило, что руководитель отдела таможенного оформления № 6 Одесской таможни получал средства за каждый контейнер и обещал содействовать в уменьшении таможенных платежей. Правоохранители задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды на сумму 2900 долларов США.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в суд подано ходатайство о содержании под стражей. Проверяется возможная причастность к схеме других лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества