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В Одеській області виявлено загрозу ударних ворожих БпЛА

В Одеській області виявлено загрозу ударних ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 18042 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних ворожих БпЛА в Одеській області. Мер Одеси закликав мешканців залишатися в укриттях через триваючу атаку безпілотників.

В Одеській області виявлена загроза ударних ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях у зв'язку з триваючою атакою ударних безпілотних літальних апаратів.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях

-  зазначив він у своєму повідомленні.

Ворог атакує: загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях08.10.24, 00:59 • 17986 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаУНН-Одеса
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
odesaОдеса

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