В Одеській області виявлено загрозу ударних ворожих БпЛА
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних ворожих БпЛА в Одеській області. Мер Одеси закликав мешканців залишатися в укриттях через триваючу атаку безпілотників.
В Одеській області виявлена загроза ударних ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях у зв'язку з триваючою атакою ударних безпілотних літальних апаратів.
Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях
Ворог атакує: загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях08.10.24, 00:59 • 17986 переглядiв