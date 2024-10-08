В Одесской области выявлена угроза ударных вражеских БпЛА
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе ударных вражеских БпЛА в Одесской области. Мэр Одессы призвал жителей оставаться в укрытиях из-за продолжающейся атаки беспилотников.
В Одесской области обнаружена угроза ударных вражеских БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях в связи с продолжающейся атакой ударных беспилотных летательных аппаратов.
Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах
Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях7 октября 2024, 21:59 • 1855 просмотров