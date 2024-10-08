В Одесской области выявлена угроза ударных вражеских БпЛА

В Одесской области обнаружена угроза ударных вражеских БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях в связи с продолжающейся атакой ударных беспилотных летательных аппаратов.

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах - отметил он в своем сообщении.

Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях