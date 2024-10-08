В Одесской области выявлена угроза ударных вражеских БпЛА

ukenru
Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  84649 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  103365 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  114346 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  105304 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  101197 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  100352 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
6 октября 2024, 20:56  •  117357 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187838 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  205071 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202324 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  98121 просмотра
Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с Центром обороны и безопасности Дании

Brave1 подписал меморандум о сотрудничестве с Центром обороны и безопасности Дании

  •  39310 просмотра
Реадмиссия и сотрудничество в агросекторе: Шмыгаль подвел итоги межправительственных консультаций Украины и Словакии

Реадмиссия и сотрудничество в агросекторе: Шмыгаль подвел итоги межправительственных консультаций Украины и Словакии

  •  21417 просмотра
Проводили ремонты на гособъектах: Нацполиция провела обушки в стройкомпании, которую подозревают в миллиардных убытках государству

Проводили ремонты на гособъектах: Нацполиция провела обушки в стройкомпании, которую подозревают в миллиардных убытках государству

  •  33858 просмотра
Не только БПЛА: Лукашенко разрешил применять силу против наземных и водных дронов

Не только БПЛА: Лукашенко разрешил применять силу против наземных и водных дронов

  •  15884 просмотра
публикации
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  98121 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  114346 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  106477 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  116523 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  125676 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  136015 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  107727 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  105724 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  110503 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  108541 просмотра
Актуальное
В Одесской области выявлена угроза ударных вражеских БпЛА

В Одесской области выявлена угроза ударных вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 22:37  •  838 просмотра

Read in English

Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе ударных вражеских БпЛА в Одесской области. Мэр Одессы призвал жителей оставаться в укрытиях из-за продолжающейся атаки беспилотников.

В Одесской области обнаружена угроза ударных вражеских БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях в связи с продолжающейся атакой ударных беспилотных летательных аппаратов.

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах

-  отметил он в своем сообщении.

Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях7 октября 2024, 21:59 • 1855 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаУНН-Одесса
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
odessaОдесса