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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 18014 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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В Одесі пролунали вибухи - мер

Київ • УНН

 • 2540 перегляди

В Одесі пролунали вибухи на тлі попередження про атаку безпілотників. Працюють сили ППО, містян закликають перебувати в безпечних місцях.

В Одесі пролунали вибухи - мер

Вибухи пролунали в Одесі на тлі загрози ворожих безпілотників, передає УНН.

У місті чутно вибухи! Прошу усіх жителів міста знаходитися в безпечних місцях 

- повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За даними одеських Telegram-каналів, працюють сили ППО.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив про загрозу атаки ударними безпілотниками.

Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий15.03.25, 08:34 • 53713 переглядiв

Антоніна Туманова

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