В Одесі пролунали вибухи - мер
Київ • УНН
В Одесі пролунали вибухи на тлі попередження про атаку безпілотників. Працюють сили ППО, містян закликають перебувати в безпечних місцях.
Вибухи пролунали в Одесі на тлі загрози ворожих безпілотників, передає УНН.
У місті чутно вибухи! Прошу усіх жителів міста знаходитися в безпечних місцях
За даними одеських Telegram-каналів, працюють сили ППО.
Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив про загрозу атаки ударними безпілотниками.
Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий15.03.25, 08:34 • 53713 переглядiв