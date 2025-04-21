В Одессе прозвучали взрывы – мэр
Киев • УНН
В Одессе прозвучали взрывы на фоне предупреждения об атаке беспилотников. Работают силы ПВО, горожан призывают находиться в безопасных местах.
Взрывы прогремели в Одессе на фоне угрозы вражеских беспилотников, передает УНН.
В городе слышны взрывы! Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах
По данным одесских Telegram-каналов, работают силы ПВО.
Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил об угрозе атаки ударными беспилотниками.
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший15.03.25, 08:34 • 53706 просмотров