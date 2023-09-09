В Новій Каховці партизани ліквідували окупантів, які перевозили "бюлетені"

Цитата

“Українському підпіллю в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації.Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони «бюлетенів» та «виборчих дільниць», під час, так званих виборів, влаштованих кремлем на ТОТ”, - повідомляє Центр Нацспротиву.

За даними ЦНС, внаслідок підриву авто – один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

Доповнення

Сили оборони України скинули над Донецьком листівки із закликом ігнорувати псевдовибори організовані окупантами.

російські окупанти посилюють тиск на українське підпілля під час “виборів” на ТОТ. Вони перевіряють фото людей, які прийшли голосувати, щоб знайти тих, хто веде спостереження за дільницями або публікує фото зіпсованих бюлетенів.