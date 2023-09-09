Сили оборони скинули над Донеччиною листівки із закликом ігнорувати псевдовибори
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сили оборони України скинули над Донецьком листівки із закликом ігнорувати псевдовибори організовані окупантами, повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Цитата
“Силами оборони успішно проведено ряд скидань листівок над Донецьком. В листівках розміщено заклик до мешканців окупованих територій ігнорувати псевдовибори організовані окупантами”, - йдеться у повідомлені.
Також у ЦНС закликають українців не брати участі в жодних заходах, організованих окупантами і попередають, що росія готується мобілізувати мешканців окупованих територій Сходу та Півдня України.
Нагадаємо
Псевдовибори на ТОТ є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Також Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих виборів.