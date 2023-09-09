Сили оборони скинули над Донеччиною листівки із закликом ігнорувати псевдовибори

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“Силами оборони успішно проведено ряд скидань листівок над Донецьком. В листівках розміщено заклик до мешканців окупованих територій ігнорувати псевдовибори організовані окупантами”, - йдеться у повідомлені.

Також у ЦНС закликають українців не брати участі в жодних заходах, організованих окупантами і попередають, що росія готується мобілізувати мешканців окупованих територій Сходу та Півдня України.

Нагадаємо

Псевдовибори на ТОТ є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Також Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих виборів.