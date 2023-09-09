Силы обороны сбросили над Донецкой областью листовки с призывом игнорировать псевдовыборы

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“Силами обороны успешно проведен ряд сбросов листовок над Донецком. В листовках размещен призыв к жителям оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы организованные оккупантами”, - говорится в сообщении.

Также в ЦНС призывают украинцев не участвовать ни в каких мероприятиях, организованных оккупантами и предупреждают, что россия готовится мобилизовать жителей оккупированных территорий Востока и Юга Украины.

Напомним

Псевдовыборы на ВОТ являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Также Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих выборов.