Силы обороны сбросили над Донецкой областью листовки с призывом игнорировать псевдовыборы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Силы обороны Украины сбросили над Донецком листовки с призывом игнорировать псевдовыборы организованные оккупантами, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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“Силами обороны успешно проведен ряд сбросов листовок над Донецком. В листовках размещен призыв к жителям оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы организованные оккупантами”, - говорится в сообщении.
Также в ЦНС призывают украинцев не участвовать ни в каких мероприятиях, организованных оккупантами и предупреждают, что россия готовится мобилизовать жителей оккупированных территорий Востока и Юга Украины.
Напомним
Псевдовыборы на ВОТ являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Также Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих выборов.